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AGENDA · Salles-Courbatiès

Biblis en Folie Balade contée Salles-Courbatiès

dimanche 4 octobre 2026 · Salles-Courbatiès

Biblis en Folie Balade contée Salles-Courbatiès

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Route de la Croix de Lagarde
Ville
12260 Salles-Courbatiès
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Salles-Courbatiès

Biblis en Folie Balade contée

Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Laissez-vous porter par les récits des bibliothécaires lors d’une balade conjuguant plaisir de la promenade et de la découverte de contes sur le thème de la nature.
En cas de mauvais temps, repli au foyer rural de Salles-Courbatiès.
Tout public
Durée 2h   .

Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45  justine.mailhe@ouestaveyron.fr

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English :

Let the librarians’ stories sweep you away on a stroll that combines the joy of walking with the discovery of tales about nature.

L’événement Biblis en Folie Balade contée Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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