Informations pratiques

Salles-Courbatiès

Biblis en Folie Balade contée

Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Laissez-vous porter par les récits des bibliothécaires lors d’une balade conjuguant plaisir de la promenade et de la découverte de contes sur le thème de la nature.

En cas de mauvais temps, repli au foyer rural de Salles-Courbatiès.

Tout public

Durée 2h .

Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let the librarians’ stories sweep you away on a stroll that combines the joy of walking with the discovery of tales about nature.

L’événement Biblis en Folie Balade contée Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)