Biblis en Folie Balade contée Salles-Courbatiès
dimanche 4 octobre 2026 · Salles-Courbatiès
Informations pratiques
Salles-Courbatiès
Biblis en Folie Balade contée
Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Laissez-vous porter par les récits des bibliothécaires lors d’une balade conjuguant plaisir de la promenade et de la découverte de contes sur le thème de la nature.
En cas de mauvais temps, repli au foyer rural de Salles-Courbatiès.
Tout public
Durée 2h .
Route de la Croix de Lagarde Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
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English :
Let the librarians’ stories sweep you away on a stroll that combines the joy of walking with the discovery of tales about nature.
L’événement Biblis en Folie Balade contée Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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