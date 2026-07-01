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AGENDA · Salles-Courbatiès

Fête de Salles-Courbatiès Salles-Courbatiès

vendredi 31 juillet 2026 · Salles-Courbatiès

Fête de Salles-Courbatiès Salles-Courbatiès

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Adresse
Place de la Chaussée
Ville
12260 Salles-Courbatiès
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Salles-Courbatiès

Fête de Salles-Courbatiès

Place de la Chaussée Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-31

Lou Bournhou présente Ici c’est la fête. Bal trad, concerts et spectacles.
Festival du 31 juillet au 3 août 2026 avec concerts, spectacles gratuits, animations, théâtre, musique, pétanque, jeux, repas partagé, et activités pour tous.

Vendredi 31 juillet
20h soirée festive du Club Boules Val de Diège grillades-frites et tournoi à la mêlée au stade
20h30 Trad’ à Salles boeuf musical pour se mettre en danse
21h30 Cairn (trad’ celtic’ auvergnat)

Samedi 1er août
15h Le Cirque Ensablé (théâtre forain; tout public, 75min, Collectif Autre Direction)
17h45 Le Petit Théâtre (contes, musiques et mationettes, tout public, 45min, Collectif Autre Direction)
Dès 19h Bone (chanson des os pilés), Altavoz (musiques psychédéliques à danser), Les Cœurs des Garçons (Local’rock), Bosko (cajun, zydeco) et DJ(ziko)
Dès 19h30 Saucisse-frites

Dimanche 2 août
8h30 Repas tête de veau
14h30 Pétanque (concours traditionnel en doublette au stade)
15h Le Cirque Ensablé (théâtre forain; tout public, 75min, Collectif Autre Direction)
15h30 Grands jeux avec Antonin
17h45 Le Petit Théâtre (contes, musiques et mationettes, tout public, 45min, Collectif Autre Direction)
19h Pil Kalon (bal transcontinental)
20h30 Repas Hoppin’John de la Diège
21h45 Old John’s Radio (blues rock 50-60’s), DJ

Lundi 3 août
14h Pétanque (concours amical en doublette au stade)
20h Repas partagé entre villageois   .

Place de la Chaussée Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie   loubournhou@gmail.com

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English :

Lou Bournhou presents *Ici c’est la fête*. Traditional dance, concerts, and shows.

L’événement Fête de Salles-Courbatiès Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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