Informations pratiques

Salles-Courbatiès

Fête de Salles-Courbatiès

Place de la Chaussée Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Lou Bournhou présente Ici c’est la fête. Bal trad, concerts et spectacles.

Festival du 31 juillet au 3 août 2026 avec concerts, spectacles gratuits, animations, théâtre, musique, pétanque, jeux, repas partagé, et activités pour tous.

Vendredi 31 juillet

20h soirée festive du Club Boules Val de Diège grillades-frites et tournoi à la mêlée au stade

20h30 Trad’ à Salles boeuf musical pour se mettre en danse

21h30 Cairn (trad’ celtic’ auvergnat)

Samedi 1er août

15h Le Cirque Ensablé (théâtre forain; tout public, 75min, Collectif Autre Direction)

17h45 Le Petit Théâtre (contes, musiques et mationettes, tout public, 45min, Collectif Autre Direction)

Dès 19h Bone (chanson des os pilés), Altavoz (musiques psychédéliques à danser), Les Cœurs des Garçons (Local’rock), Bosko (cajun, zydeco) et DJ(ziko)

Dès 19h30 Saucisse-frites

Dimanche 2 août

8h30 Repas tête de veau

14h30 Pétanque (concours traditionnel en doublette au stade)

15h Le Cirque Ensablé (théâtre forain; tout public, 75min, Collectif Autre Direction)

15h30 Grands jeux avec Antonin

17h45 Le Petit Théâtre (contes, musiques et mationettes, tout public, 45min, Collectif Autre Direction)

19h Pil Kalon (bal transcontinental)

20h30 Repas Hoppin’John de la Diège

21h45 Old John’s Radio (blues rock 50-60’s), DJ

Lundi 3 août

14h Pétanque (concours amical en doublette au stade)

20h Repas partagé entre villageois .

Place de la Chaussée Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie loubournhou@gmail.com

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English :

Lou Bournhou presents *Ici c’est la fête*. Traditional dance, concerts, and shows.

L’événement Fête de Salles-Courbatiès Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)