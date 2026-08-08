Biblis en folie Cluedo géant Chartres
samedi 3 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Biblis en folie Cluedo géant
Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dusty Creek le secret de la montagne. Plongez au cœur d’une enquête grandeur nature où chaque habitant porte ses secrets, où chaque indice raconte une histoire… et où la vérité ne se trouve pas toujours là où on l’attend.
À Dusty Creek, il ne suffit pas de trouver un trésor. Il faut comprendre ce qu’il vaut vraiment. Menez l’enquête en interrogeant les comédiens. Animé par par Hugin et Ratatosk. .
Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Dusty Creek—The Mountain’s Secret. Dive into the heart of a real-life mystery where every resident has their secrets, where every clue tells a story… and where the truth isn’t always where you expect it to be.
L’événement Biblis en folie Cluedo géant Chartres a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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