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AGENDA · Sainte-Maxime

Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

vendredi 2 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Carré Léon Gaumont
Adresse
107 route du Plan de la Tour
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03

Biblis en folie un rendez-vous national gratuit pour (re)découvrir toute la richesse des services de votre Médiathèque.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 

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English : Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque

Biblis in madness: a free national event to (re)discover all the richness of the services of your Media Library.

L’événement Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime

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