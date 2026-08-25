Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Biblis en folie un rendez-vous national gratuit pour (re)découvrir toute la richesse des services de votre Médiathèque.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque

Biblis in madness: a free national event to (re)discover all the richness of the services of your Media Library.

L’événement Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime