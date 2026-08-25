Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
vendredi 2 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Biblis en folie un rendez-vous national gratuit pour (re)découvrir toute la richesse des services de votre Médiathèque.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque
Biblis in madness: a free national event to (re)discover all the richness of the services of your Media Library.
L’événement Biblis en folie découverte du portail documentaire et des ressources numériques de la médiathèque Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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