Biblis en folie Escape game, l’apprenti sorcier Chartres
samedi 3 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Biblis en folie Escape game, l’apprenti sorcier
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 17:50:00
fin : 2026-10-03 18:50:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez jouer, seul, en famille ou entre amis et transformez-vous en apprenti sorcier pour résoudre toutes les énigmes !
Animé par Le Bon Navet. 10 participants maximum. À partir de 6 ans. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Come play—alone, with family, or with friends—and become a sorcerer’s apprentice to solve all the puzzles!
L’événement Biblis en folie Escape game, l’apprenti sorcier Chartres a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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