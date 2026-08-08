Informations pratiques

Chartres

Biblis en folie Escape game, l’apprenti sorcier

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 17:50:00

fin : 2026-10-03 18:50:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez jouer, seul, en famille ou entre amis et transformez-vous en apprenti sorcier pour résoudre toutes les énigmes !

Animé par Le Bon Navet. 10 participants maximum. À partir de 6 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come play—alone, with family, or with friends—and become a sorcerer’s apprentice to solve all the puzzles!

L’événement Biblis en folie Escape game, l’apprenti sorcier Chartres a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES