Informations pratiques

Chartres

Biblis en folie Farfelimots

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Une machine qui distribue des tickets d’histoires ? C’est ce que les participants vont créer ! De l’écriture des textes au montage électronique, la créativité collective sera à l’œuvre !

Animé par La Souris grise. 10 participants maximum. À partir de 11 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A machine that dispenses story tickets? That’s what the participants will create! From writing the stories to digital editing, collective creativity will be at work!

L’événement Biblis en folie Farfelimots Chartres a été mis à jour le 2026-08-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES