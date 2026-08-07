Biblis en folie Farfelimots Chartres
samedi 3 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Biblis en folie Farfelimots
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Une machine qui distribue des tickets d’histoires ? C’est ce que les participants vont créer ! De l’écriture des textes au montage électronique, la créativité collective sera à l’œuvre !
Animé par La Souris grise. 10 participants maximum. À partir de 11 ans. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
A machine that dispenses story tickets? That’s what the participants will create! From writing the stories to digital editing, collective creativity will be at work!
L’événement Biblis en folie Farfelimots Chartres a été mis à jour le 2026-08-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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