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Bibs en Jeux à Mercuès Mercuès

Bibs en Jeux à Mercuès Mercuès

Bibs en Jeux à Mercuès Mercuès mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 188 Rue du Jardinier

Ville : 46090 Mercuès

Département : Lot

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Mercuès

Bibs en Jeux à Mercuès

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :
2026-05-27

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

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188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67 

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English :

– Animated board games

– Lego stand

– Outdoor games

– Billiards

– Chess games animated by Cahors échecs.

L’événement Bibs en Jeux à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot

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