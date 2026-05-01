Mercuès

Bibs en Jeux à Mercuès

188 Rue du Jardinier Mercuès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

– Jeux de société animés

– Stand légo

– Jeux d'extérieur

– Billard

– Jeux d’échecs animés par Cahors échecs.

.

188 Rue du Jardinier Mercuès 46090 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

– Animated board games

– Lego stand

– Outdoor games

– Billiards

– Chess games animated by Cahors échecs.

L’événement Bibs en Jeux à Mercuès Mercuès a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot