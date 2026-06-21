Saint-Étienne-d’Albagnan

BICENTENAIRE NOTRE DAME DE TRÈDOS

Chapelle Notre Dame de trédos Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Cette année aura lieu, sur le site de Notre-Dame de Trédos, la célébration du Bicentenaire, lieu traditionnel de pèlerinage dans le Haut-Languedoc.

Le site de Notre-Dame de Trédos est un lieu traditionnel de pèlerinage dans le Haut-Languedoc. Cette année aura lieu, sur le site de Notre-Dame de Trédos, la célébration du Bicentenaire organisée par l’association Notre-Dame de Trédos Lou Mas de la Gleiso .

Programme de la journée

8 h 30 départ de la randonnée depuis la gare (guide Guy Lignon)

11 h 30 visite du site

12 h 30 apéritif

13 h 00 repas traiteur et animation musicale

15 h 00 conférence de J.-C. Azéma

16 h 30 messe

Pour en savoir plus sur l’histoire et la tradition de pèlerinage de Notre-Dame de Trédos

https://www.midilibre.fr/2026/06/21/notre-dame-de-tredos-lieu-traditionnel-de-pelerinage-13429827.php .

Chapelle Notre Dame de trédos Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 02 26 st-etienne.dalbagnan@orange.fr

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English : BICENTENAIRE NOTRE DAME DE TRÈDOS

This year, the bicentennial celebration will take place at Notre-Dame de Trédos, a traditional pilgrimage site in the Haut-Languedoc region.

L’événement BICENTENAIRE NOTRE DAME DE TRÈDOS Saint-Étienne-d’Albagnan a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC