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DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ DE PRODUCTEURS Saint-Étienne-d’Albagnan

jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Étienne-d'Albagnan

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
Espace de la gare
Ville
34390 Saint-Étienne-d'Albagnan
Département
Hérault
Tarif

Saint-Étienne-d’Albagnan

DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Espace de la gare Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Pour une soirée festive gourmande et conviviale,
Marché de producteurs et artisans, concert avec brunelle & Léon
Venez danse déguster, jouer flâner et découvrir les trésors de notre région dans une ambiance chaleureuse estivale.
Marché nocturne avec producteurs et artisans locaux, restauration sur place, animation de jeux en bois, et concert du duo Brunelle et Léon : deux voix, une guitare et une contrebasse et des percussions pour un petit tour du monde (15 langues dans le spectacle !) à écouter et/ou à danser sur des airs connus et des musiques traditionnelles

Grâce à la Mairie de Saint Etienne d’Albagnan en partenariat avec le PMP.   .

Espace de la gare Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 09 06 

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English :

Musical entertainment and games

L’événement DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ DE PRODUCTEURS Saint-Étienne-d’Albagnan a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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