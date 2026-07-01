Informations pratiques

Saint-Étienne-d’Albagnan

DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Espace de la gare Saint-Étienne-d’Albagnan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Pour une soirée festive gourmande et conviviale,

Marché de producteurs et artisans, concert avec brunelle & Léon

Venez danse déguster, jouer flâner et découvrir les trésors de notre région dans une ambiance chaleureuse estivale.

Marché nocturne avec producteurs et artisans locaux, restauration sur place, animation de jeux en bois, et concert du duo Brunelle et Léon : deux voix, une guitare et une contrebasse et des percussions pour un petit tour du monde (15 langues dans le spectacle !) à écouter et/ou à danser sur des airs connus et des musiques traditionnelles

Grâce à la Mairie de Saint Etienne d’Albagnan en partenariat avec le PMP. .

Espace de la gare Saint-Étienne-d’Albagnan 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 09 06

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English :

Musical entertainment and games

L’événement DÉGUSTONS L’ÉTÉ MARCHÉ DE PRODUCTEURS Saint-Étienne-d’Albagnan a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC