Biclou à [H]istoires en balade gourmande autour du Tortillard Médiathèque du Tortillard Val-de-Saâne

Biclou à [H]istoires en balade gourmande autour du Tortillard

Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:15:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Découverte gourmande et littéraire, pédestre sur le thème du petit patrimoine rural du train d’autrefois dit le Tortillard . .

Médiathèque du Tortillard 118 Route de la Mer Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 66 25 15 bibliovaldesaane@gmail.com

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English : Biclou à [H]istoires en balade gourmande autour du Tortillard

L’événement Biclou à [H]istoires en balade gourmande autour du Tortillard Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-03-11 par Seine-Maritime Attractivité