Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart
Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart dimanche 20 septembre 2026.
Bidart
Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km
Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
.
Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km
L’événement Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bidart
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