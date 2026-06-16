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Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart

Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart

Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart dimanche 20 septembre 2026.

Ville : 64210 Bidart

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Bidart

Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

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Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km

L’événement Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bidart

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