Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart dimanche 20 septembre 2026.

Bidart

Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km

Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

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Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km

L’événement Bidarten Gaindi Trail des fêtes de Bidart 10km Bidart a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bidart