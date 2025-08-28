« Bien, reprenons ! » Salle polyvalente Javron-les-Chapelles
« Bien, reprenons ! » Salle polyvalente Javron-les-Chapelles mardi 10 février 2026.
Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne
Début : 2026-02-10 20:30:00
2026-02-10
Bien, Reprenons ! du Détachement International du Muerto Coco Théâtre / Seul en scène musical
À partir de 10 ans
Fiction autobiographique pour un interprète né en 1987, deux clarinettes, vingt
personnages en voix off et un homard bleu d’atlantique.
Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de
l’enfance à l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement,
trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes.
On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de
famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de
est- ce-que-vous-êtes-chauds- Carcassonne ?!!!!! et d’une possible réincarnation
en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que
prévu.
À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien,
reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition
musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un road trip musical pour un homme
en quête de lui-même. Intime et universel…
Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.
Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .
Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr
English :
« Bien, Reprenons! » by Détachement International du Muerto Coco: Theater / Musical solo act
German :
« Bien, Reprenons! » des Internationalen Muerto Coco Detachment: Theater / Musikalische Einzelszene
Italiano :
« Well, let’s get on it » del Distaccamento Internazionale Muerto Coco: spettacolo teatrale/musicale in solo
Espanol :
« Bueno, sigamos adelante » por el Destacamento Internacional Muerto Coco: Teatro / Espectáculo musical en solitario
