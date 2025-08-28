« Bien, reprenons ! » Salle polyvalente Javron-les-Chapelles

« Bien, reprenons ! » Salle polyvalente Javron-les-Chapelles mardi 10 février 2026.

« Bien, reprenons ! »

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Bien, Reprenons ! du Détachement International du Muerto Coco Théâtre / Seul en scène musical

À partir de 10 ans

Fiction autobiographique pour un interprète né en 1987, deux clarinettes, vingt

personnages en voix off et un homard bleu d’atlantique.

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie de

l’enfance à l’âge adulte. C’est l’histoire de sa quête pour se construire musicalement,

trouver peu à peu sa place, rencontrer ses limites et apprivoiser des doutes.

On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de

famille, de bateaux qui chantent, de flûte à bec et de conseillers pôle emploi, de

est- ce-que-vous-êtes-chauds- Carcassonne ?!!!!! et d’une possible réincarnation

en homard bleu d’Atlantique. Mais ne vous y trompez pas, que vous soyez musicien.ne.s ou pas du tout, il se pourrait bien que vous vous sentiez plus concerné que

prévu.

À la croisée du théâtre, de la musique live et de la création radiophonique, Bien,

reprenons ! est une épopée pleine de poésie, rythmée comme une partition

musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un road trip musical pour un homme

en quête de lui-même. Intime et universel…

Merci d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Tarif réduit 6€ / Tarif plein 10€ .

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire culture-mediation@cc-montdesavaloirs.fr

English :

« Bien, Reprenons! » by Détachement International du Muerto Coco: Theater / Musical solo act

German :

« Bien, Reprenons! » des Internationalen Muerto Coco Detachment: Theater / Musikalische Einzelszene

Italiano :

« Well, let’s get on it » del Distaccamento Internazionale Muerto Coco: spettacolo teatrale/musicale in solo

Espanol :

« Bueno, sigamos adelante » por el Destacamento Internacional Muerto Coco: Teatro / Espectáculo musical en solitario

L’événement « Bien, reprenons ! » Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2025-08-28 par CDT53