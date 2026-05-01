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Biennale artistique Centre de Polyactivité Cornimont

Biennale artistique Centre de Polyactivité Cornimont

Biennale artistique Centre de Polyactivité Cornimont jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Centre de Polyactivité

Adresse : 16 Rue des Grands Meix

Ville : 88310 Cornimont

Département : Vosges

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Cornimont

Biennale artistique

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

La commune de Cornimont organise sa Biennale Artistique au Centre de Polyactivité de Cornimont. Une exposition artistique, avec de nombreux artistes à découvrir ! Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture.Tout public
0  .

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13  mairie@cornimont.fr

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English :

The commune of Cornimont organizes its Biennale Artistique at the Centre de Polyactivité de Cornimont. An artistic exhibition, with many artists to discover! Free admission during opening hours.

L’événement Biennale artistique Cornimont a été mis à jour le 2026-04-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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