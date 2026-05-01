Biennale artistique Centre de Polyactivité Cornimont
Biennale artistique Centre de Polyactivité Cornimont jeudi 14 mai 2026.
Cornimont
Biennale artistique
Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
La commune de Cornimont organise sa Biennale Artistique au Centre de Polyactivité de Cornimont. Une exposition artistique, avec de nombreux artistes à découvrir ! Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture.Tout public
0 .
Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 11 13 mairie@cornimont.fr
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English :
The commune of Cornimont organizes its Biennale Artistique at the Centre de Polyactivité de Cornimont. An artistic exhibition, with many artists to discover! Free admission during opening hours.
L’événement Biennale artistique Cornimont a été mis à jour le 2026-04-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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