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Biennale d’Art Contemporain salle des fêtes Charquemont

Biennale d’Art Contemporain salle des fêtes Charquemont vendredi 12 juin 2026.

Lieu : salle des fêtes

Adresse : Rue du Stade

Ville : 25140 Charquemont

Département : Doubs

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Charquemont

Biennale d’Art Contemporain

salle des fêtes Rue du Stade Charquemont Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-12

9ème édition de la Biennale d’Art Contemporain de Charquemont regroupant 22 artistes tous professionnels de renommée nationale, donnant à voir les tendances actuelles de l’art contemporain. Participation des primaires des écoles de Charquemont et Damprichard avec des réalisations à la manière de Mondrian. Installations extérieures.   .

salle des fêtes Rue du Stade Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 08 77 28  secretariat.biacc.lessensdelart@orange.fr

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English : Biennale d’Art Contemporain

L’événement Biennale d’Art Contemporain Charquemont a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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