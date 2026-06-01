Biennale d’Art Contemporain salle des fêtes Charquemont

Charquemont

Biennale d’Art Contemporain

salle des fêtes Rue du Stade Charquemont Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

9ème édition de la Biennale d’Art Contemporain de Charquemont regroupant 22 artistes tous professionnels de renommée nationale, donnant à voir les tendances actuelles de l’art contemporain. Participation des primaires des écoles de Charquemont et Damprichard avec des réalisations à la manière de Mondrian. Installations extérieures. .

salle des fêtes Rue du Stade Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 08 77 28 secretariat.biacc.lessensdelart@orange.fr

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English : Biennale d’Art Contemporain

L’événement Biennale d’Art Contemporain Charquemont a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER