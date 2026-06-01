Biennale d’Art Contemporain salle des fêtes Charquemont
Biennale d’Art Contemporain salle des fêtes Charquemont vendredi 12 juin 2026.
Charquemont
Biennale d’Art Contemporain
salle des fêtes Rue du Stade Charquemont Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
9ème édition de la Biennale d’Art Contemporain de Charquemont regroupant 22 artistes tous professionnels de renommée nationale, donnant à voir les tendances actuelles de l’art contemporain. Participation des primaires des écoles de Charquemont et Damprichard avec des réalisations à la manière de Mondrian. Installations extérieures. .
salle des fêtes Rue du Stade Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 08 77 28 secretariat.biacc.lessensdelart@orange.fr
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English : Biennale d’Art Contemporain
L’événement Biennale d’Art Contemporain Charquemont a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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