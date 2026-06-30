Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures Rue des Tanneries Autun

Informations pratiques

Autun

Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures

Rue des Tanneries Anciennes Tanneries d’Autun Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Après le succès de 2024, cette nouvelle édition invite le public à explorer différentes visions de la Nature à travers installations, sculptures, peintures et photographies dialoguant avec l’identité du lieu.

Loin d’une définition unique et figée, l’exposition explore les innombrables perceptions et interprétations que l’humanité, et en particulier les artistes, entretient avec le monde naturel.

Organisé par l’association Culture à la folie. .

Rue des Tanneries Anciennes Tanneries d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 49 33 pierre.vaude@orange.fr

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English : Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures

L’événement Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures Autun a été mis à jour le 2026-06-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II