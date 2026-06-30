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AGENDA · Autun

Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures Rue des Tanneries Autun

dimanche 12 juillet 2026 · Rue des Tanneries · Autun

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue des Tanneries
Adresse
Anciennes Tanneries d’Autun
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures

Rue des Tanneries Anciennes Tanneries d’Autun Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Après le succès de 2024, cette nouvelle édition invite le public à explorer différentes visions de la Nature à travers installations, sculptures, peintures et photographies dialoguant avec l’identité du lieu.
Loin d’une définition unique et figée, l’exposition explore les innombrables perceptions et interprétations que l’humanité, et en particulier les artistes, entretient avec le monde naturel.

Organisé par l’association Culture à la folie.   .

Rue des Tanneries Anciennes Tanneries d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 49 33  pierre.vaude@orange.fr

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English : Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures

L’événement Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures Autun a été mis à jour le 2026-06-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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