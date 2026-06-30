Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures Rue des Tanneries Autun
dimanche 12 juillet 2026 · Rue des Tanneries · Autun
Informations pratiques
Autun
Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures
Rue des Tanneries Anciennes Tanneries d’Autun Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Après le succès de 2024, cette nouvelle édition invite le public à explorer différentes visions de la Nature à travers installations, sculptures, peintures et photographies dialoguant avec l’identité du lieu.
Loin d’une définition unique et figée, l’exposition explore les innombrables perceptions et interprétations que l’humanité, et en particulier les artistes, entretient avec le monde naturel.
Organisé par l’association Culture à la folie. .
Rue des Tanneries Anciennes Tanneries d’Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 70 49 33 pierre.vaude@orange.fr
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English : Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures
L’événement Biennale d’Art Contemporain Exposition Natures Autun a été mis à jour le 2026-06-23 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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