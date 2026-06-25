Fête Nationale Théâtre Romain Autun

Autun

Fête Nationale

Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, Autun et ses partenaires se mobilisent pour offrir aux habitants et aux visiteurs un moment de bonne humeur et de divertissement sur le site du théâtre antique.

Toute la journée

Les associations autunoises proposeront boissons et snacking sur place.

Animations associatives Les visiteurs pourront découvrir

– démonstrations de danse par Danse Passion et Borderline Coaching ;

– concerts et animations avec les Beurdins ;

– initiation au tir à l’arc proposée par les Archers de l’Autunois-Morvan ;

– présentation de voitures de course par la team Family Racing et Air Neuf ;

– baby-foot géant avec Air Neuf également ;

– concours de pêche proposé par l’Union Gaule Autunoise et Pêcheurs Morvandiaux ;

– démonstration de gym par l’Alliance Gymnastique Autun et La Vaillante.

Ils seront présents également cette année

ASA Rugby, Autun Running, Sporting Club, association des Jeunes de Saint-Pan, l’Ecole de danse urbaine du GAM, les Echiquiers du Morvan, la section équestre du lycée militaire d’Autun et 8 Pool Club Billard.

Un grand merci à tous ces acteurs du monde associatifs qui savent se mobiliser pour donner une image dynamique de notre ville !

A partir de 17h

Les Échassiers du Togo La compagnie Afuma présentera son spectacle des Échassiers du Togo, mêlant échasses géantes, acrobaties et déambulations.

Compagnie Cho Kairin plusieurs interventions artistiques et visuelles au cours de la soirée.

Tyrolienne géante une tyrolienne traversera le Théâtre romain et permettra au public de découvrir le site sous un angle inédit.

Taureau mécanique participez au concours de taureau mécanique.

Animation musicale une grande scène accueillera les animations musicales et le DJ tout au long de la soirée.

22h45 Feu d’artifice tiré depuis le lac et visible du théâtre antique.

Jusqu’à minuit Soirée DJ. .

Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)