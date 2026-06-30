Concerts à la Carte Brasseries et Restaurants de la ville Autun mardi 30 juin 2026.

Autun

Concerts à la Carte

Brasseries et Restaurants de la ville – Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-08-11 23:59:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Bars et restaurants autunois accueilleront des concerts pour animer vos soirées estivales dans une ambiance conviviale et festive.

Pop, rock, jazz, blues, variété française ou internationale… il y en aura pour tous les goûts !

Le principe est simple profiter d’un repas ou d’un verre dans les bars/restaurants participants, tout en découvrant des artistes et groupes musicaux. Réservations conseillées auprès des brasseries et restaurateurs.

Les concerts auront lieu chaque mardi et jeudi soir (à l’exception du mardi 14 juillet).

JUIN

Jeudi 25/06 La Bourse Marie Harper Variété

Mardi 30/06 Les Jardins du Lac Art’Ref Pop/Rock

JUILLET

Jeudi 02/07 Le Bistrot du Golf Lithium Pop/Variété

Mardi 07/07 L’Augusto Why not Pop/Rock

Jeudi 09/07 Le Bonaparte Soho Duo Pop française

Jeudi 16/07 La Marande Elesys Variété Pop/Rock

Mardi 21/07 L’Irish Pub Bluestorm Pop/Blues/Rock

Jeudi 23/07 Le Grand Café Memories Electro

Mardi 28/07 Srike Bowl O . X . O Rock/Pop/Blues

Jeudi 30/07 Chez Daddy You & Me Chanson française/Variété

AOÛT

Mardi 04/08 Le Carpe Diem Café Ad Lib Variété Pop/Rock

Jeudi 06/08 Chez Virgule Les Baluchards Musique des années 60, 70 et 2000

Mardi 11/08 City Kebab Back & Chords Pop/Rock acoustique

Jeudi 13/08 La Devinière (Chez Lolo) Les Enragés Rock

Mardi 18/08 Le Central Les Kitch United Tubes années 80 à 2000

Jeudi 20/08 Le Petit Gusto Almost Variété française et internationale

Mardi 25/08 Le Cathédral Tiger Lily Pop/Rock

Jeudi 27/08 Le Lutrin Swungy Cookie Jazz/swing version rock .

Brasseries et Restaurants de la ville – Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concerts à la Carte

L’événement Concerts à la Carte Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)