Autun

Spectacle en plein air ONIRI

Centre social Prieuré Saint Martin Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La tournée ONIRI arrive dans le Morvan !

Rendez-vous le vendredi 3 juillet à Autun, au centre social Prieuré Saint Martin.

ONIRI est un voyage qui nous embarque dans les années 2070, sur un archipel fantastique composé d’une myriade de cités. Ses habitants nous racontent, et les artistes dialoguent avec leurs histoires en construisant un univers musical et lumineux qui allie des sonorités organiques et électroniques.

Le spectacle ONIRI se déplace à vélo et alimente son et lumière à l’énergie solaire.

Au programme

– Départ à 17h Balade nature en 2050

– 17h-19h Atelier eau et atelier mobilités

– 19h-21h Apéro convivial offert et possibilité de pique-niquer sur place

– 21h Spectacle ONIRI

Entrée libre et gratuite

Cette année, la tournée s’inscrit dans les projets BIMM Bifurcation Inclusive des Mobilités en Morvan, TEPOS Territoire à Énergie Positive, et Climat du Parc naturel régional du Morvan.

Une expérience à la fois écologique, participative et festive !

Plus d’infos sur ONIRI https://lamecanique-collectif.fr/oniri/

Plus d’infos sur le projet BIMM https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/transition-energetique/mobilite-durable-et-inclusive/ .

Centre social Prieuré Saint Martin Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Spectacle en plein air ONIRI

L’événement Spectacle en plein air ONIRI Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme PNRM