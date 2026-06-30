Spectacle en plein air ONIRI Autun
Spectacle en plein air ONIRI Autun vendredi 3 juillet 2026.
Autun
Spectacle en plein air ONIRI
Centre social Prieuré Saint Martin Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La tournée ONIRI arrive dans le Morvan !
Rendez-vous le vendredi 3 juillet à Autun, au centre social Prieuré Saint Martin.
ONIRI est un voyage qui nous embarque dans les années 2070, sur un archipel fantastique composé d’une myriade de cités. Ses habitants nous racontent, et les artistes dialoguent avec leurs histoires en construisant un univers musical et lumineux qui allie des sonorités organiques et électroniques.
Le spectacle ONIRI se déplace à vélo et alimente son et lumière à l’énergie solaire.
Au programme
– Départ à 17h Balade nature en 2050
– 17h-19h Atelier eau et atelier mobilités
– 19h-21h Apéro convivial offert et possibilité de pique-niquer sur place
– 21h Spectacle ONIRI
Entrée libre et gratuite
Cette année, la tournée s’inscrit dans les projets BIMM Bifurcation Inclusive des Mobilités en Morvan, TEPOS Territoire à Énergie Positive, et Climat du Parc naturel régional du Morvan.
Une expérience à la fois écologique, participative et festive !
Plus d’infos sur ONIRI https://lamecanique-collectif.fr/oniri/
Plus d’infos sur le projet BIMM https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/transition-energetique/mobilite-durable-et-inclusive/ .
Centre social Prieuré Saint Martin Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Spectacle en plein air ONIRI
L’événement Spectacle en plein air ONIRI Autun a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison du Tourisme PNRM
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