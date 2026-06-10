Spectacle Piano-vélo + Grande tablée de quartier Vers les jardins partagés noisettes et tournesols Autun dimanche 5 juillet 2026.

Autun

Spectacle Piano-vélo + Grande tablée de quartier

Vers les jardins partagés noisettes et tournesols Rue Jean-François de Champeaux Autun Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Cette année l’association les Ateliers nomades organise des grandes tablées de quartier des repas partagés en plein air dans le quartier de Saint Pantaléon à Autun.

Ambiance musicale avec l’accueil de la tournée Piano-vélo !

(En cas de pluie, repli au Prieuré St Martin)

Les enfants viennent sous la responsabilité d’un adulte.

Au Programme

14h30 Atelier cuisine

17h Atelier chants avec Philippe Séranne apprenez 2 refrains du spectacle

18h Spectacle conte musical Le début du monde*

19h30 Grand repas partagé !

En continu Jeux en bois, informations sur le projet de Sécurité sociale de l’alimentation du grand autunois morvan et autres surprises !

Repas Partagés Comment contribuer au repas ?

Soit en rapportant un plat à partager,

Soit en venant cuisiner à l’atelier cuisine,

Soit en donnant quelques euros selon vos possibilités (cagnotte sur place).

* Le début du monde

Conte musical pour sortir de la nuit démocratique.

Philippe Séranne et David Aubaile font le tour de France à vélo en 150 étapes en tractant 250kg de piano.

L’un virtuose du verbe acéré, l’autre compagnon de route de Brigitte Fontaine, Salif Keita, Khaled et tant d’autres, ils jouent, chantent, amusent et surtout allègent l’immense accumulation de renoncement, de découragement, de frayeurs qui pèsent sur nos frêles épaules d’êtres conscients et réalistes face à l’avenir.

Une heure de grâce, de communion avec la musique, des paroles fortes qui disent vrai, qui sonnent juste et surtout la joie, la joie du fou roulant qui emporte le désespoir et ouvre une fenêtre de liberté dans nos quotidiens assoupis…

Un spectacle qui regonfle les mollets et le moral !

Durée concert 1h15

spectacle ados/adultes enfants bienvenus

Plus d’infos sur le spectacle > pianovelo.fr

Le spectacle sera aussi au Creusot le samedi 4 juillet avec l’association Mines de rayons.

Soutenu par la ville d’Autun, la région Bourgogne Franche-Comté, le département de Saône-et-Loire, l’Etat dans le cadre de quartier d’été et quartier 2030, le fonjep. .

Vers les jardins partagés noisettes et tournesols Rue Jean-François de Champeaux Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 01 62 91 contact@lesateliersnomades.fr

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English : Spectacle Piano-vélo + Grande tablée de quartier

L’événement Spectacle Piano-vélo + Grande tablée de quartier Autun a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)