Autun

Festival Chants libres 2026

Autun Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Chants libres, le festival national de chant choral porté par la Fondation Bettencourt Schueller, revient dans 6 régions de France pour une sixième édition.

En Bourgogne-Franche-Comté, Les Métaboles inviteront des chœurs amateurs et professionnels, des ensembles instrumentaux et notamment la Garde Républicaine pour proposer un vaste programme de concerts, parcours chantés, ateliers et moments musicaux qui feront résonner la richesse du chant choral à Autun.

Gratuit et ouvert à tous, Chants libres investit des édifices, des sites naturels, des théâtres, des écoles ou encore des hôpitaux, autour d’un répertoire de musiques du monde, jazz, chants sacrés, créations contemporaines, chansons traditionnelles et régionales, pour promouvoir le chant choral et offrir à tous un moment de joie, de partage et de solidarité.

A la fois fondation familiale et reconnue d’utilité publique depuis sa création, la Fondation Bettencourt Schueller entend donner des ailes aux talents , pour contribuer à la réussite et à l’influence de la France. Pour cela, elle soutient des projets dans trois domaines qui participent concrètement au bien commun les sciences de la vie, les arts et la solidarité. A travers le festival Chants libres, la Fondation poursuit trois objectifs majeurs promouvoir l’excellence artistique, développer la pratique chorale et démocratiser l’accès au chant choral. .

Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@vivanto.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Chants libres 2026

L’événement Festival Chants libres 2026 Autun a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)