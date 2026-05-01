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Récital de musique Chapelle des 7 dormants Autun

Récital de musique Chapelle des 7 dormants Autun samedi 16 mai 2026.

Lieu : Chapelle des 7 dormants

Adresse : 7 place sainte Barbe

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Autun

Récital de musique

Chapelle des 7 dormants 7 place sainte Barbe Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Récital d’Héloïse Garlopeau soprano et Sooyeon Baik piano, œuvres de Milhaud, Poulenc, Mozart, Haendel, Debussy, Offenbach, Thomas…   .

Chapelle des 7 dormants 7 place sainte Barbe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 96 31 65  pascal.fonta@wanadoo.fr

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English : Récital de musique

L’événement Récital de musique Autun a été mis à jour le 2026-04-30 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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