Récital de musique Chapelle des 7 dormants Autun
Récital de musique Chapelle des 7 dormants Autun samedi 16 mai 2026.
Autun
Récital de musique
Chapelle des 7 dormants 7 place sainte Barbe Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Récital d’Héloïse Garlopeau soprano et Sooyeon Baik piano, œuvres de Milhaud, Poulenc, Mozart, Haendel, Debussy, Offenbach, Thomas… .
Chapelle des 7 dormants 7 place sainte Barbe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 96 31 65 pascal.fonta@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Récital de musique
L’événement Récital de musique Autun a été mis à jour le 2026-04-30 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)
- Monroe Place du Terreau Autun 9 mai 2026
- Fête de la Mosquée Mosquée du Morvan Autun 9 mai 2026
- Le grand jeu de l’oie Terrasse de l’Europe Autun 14 mai 2026
- Dégustation thématique Xérès, les secrets de l’Andalousie Laly Autun 15 mai 2026
- Atelier numérique Scanner et envoyer des documents avec son smartphone Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 20 mai 2026