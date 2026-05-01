Concert Quatuor Alpha Chapelle des 7 dormants Autun

Autun

Concert Quatuor Alpha

Chapelle des 7 dormants 7 place sainte Barbe Autun Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Un voyage à travers les siècles, du XVIème au XXième a capella et accompagné au piano, en quatuor, duo et solo. .

Chapelle des 7 dormants 7 place sainte Barbe Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 96 31 65 pascal.fonta@wanadoo.fr

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English : Concert Quatuor Alpha

L’événement Concert Quatuor Alpha Autun a été mis à jour le 2026-05-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II