Salon Fossiles Minéraux Bijoux Salle HEXAGONE Autun
Salon Fossiles Minéraux Bijoux Salle HEXAGONE Autun samedi 4 juillet 2026.
Autun
Salon Fossiles Minéraux Bijoux
Salle HEXAGONE 2, Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
44e salon des minéraux et fossiles organisée par l’AGM (Association Minéraloigique du Morvan. .
Salle HEXAGONE 2, Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 65 57 73 gardetol@orange.fr
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English : Salon Fossiles Minéraux Bijoux
L’événement Salon Fossiles Minéraux Bijoux Autun a été mis à jour le 2026-05-21 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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