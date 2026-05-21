Salon Fossiles Minéraux Bijoux Salle HEXAGONE Autun

Autun

Salon Fossiles Minéraux Bijoux

Salle HEXAGONE 2, Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

44e salon des minéraux et fossiles organisée par l’AGM (Association Minéraloigique du Morvan. .

Salle HEXAGONE 2, Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 65 57 73 gardetol@orange.fr

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English : Salon Fossiles Minéraux Bijoux

L’événement Salon Fossiles Minéraux Bijoux Autun a été mis à jour le 2026-05-21 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II