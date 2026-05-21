Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon Fossiles Minéraux Bijoux Salle HEXAGONE Autun

Salon Fossiles Minéraux Bijoux Salle HEXAGONE Autun samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle HEXAGONE

Adresse : 2, Bd Frédéric Latouche

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Autun

Salon Fossiles Minéraux Bijoux

Salle HEXAGONE 2, Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

44e salon des minéraux et fossiles organisée par l’AGM (Association Minéraloigique du Morvan.   .

Salle HEXAGONE 2, Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 65 57 73  gardetol@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Fossiles Minéraux Bijoux

L’événement Salon Fossiles Minéraux Bijoux Autun a été mis à jour le 2026-05-21 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

À voir aussi à Autun (Saône-et-Loire)