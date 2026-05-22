Le fablab d’Autun fête ses 10 ans ! Centre de ressources numériques Fablab Autun
Le fablab d’Autun fête ses 10 ans ! Centre de ressources numériques Fablab Autun samedi 27 juin 2026.
Autun
Le fablab d’Autun fête ses 10 ans !
Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les 10 ans du fablab ! .
Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 51 16
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English : Le fablab d’Autun fête ses 10 ans !
L’événement Le fablab d’Autun fête ses 10 ans ! Autun a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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