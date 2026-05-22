Le fablab d’Autun fête ses 10 ans ! Centre de ressources numériques Fablab Autun

Autun

Le fablab d’Autun fête ses 10 ans !

Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les 10 ans du fablab ! .

Centre de ressources numériques Fablab 2 Rue des Maquis Autunois Morvan Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 51 16

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English : Le fablab d’Autun fête ses 10 ans !

L’événement Le fablab d’Autun fête ses 10 ans ! Autun a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)