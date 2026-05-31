Yves JAMAIT » Accordéonnez-moi » Dimanche 21 juin, 18h00 Place du Champ de Mars, 71400, Autun Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

18h : Yves Jamait partage la scène avec Frédérique Langlais et Samuel Garcia pour un spectacle où l’accordéon sublime chaque mot et émotion de ses chansons résadaptées.

1ère partie à 16h30 avec l’Harmonie du Conservatoire du Grand Autunois Morvan – Hommage à Pink Floyd

Place du Champ de Mars, 71400, Autun Place du Champ de 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 00 https://www.autun.com/fete-de-la-musique/ https://www.facebook.com/VilledAutun/ Ville d’Autun

18h : Yves Jamait partage la scène avec Frédérique Langlais et Samuel Garcia pour un spectacle où l’accordéon sublime chaque mot et émotion de ses chansons résadaptées.

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