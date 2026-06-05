Open plus 2000 d’Autun Théâtre Romain Autun
Open plus 2000 d’Autun Théâtre Romain Autun vendredi 12 juin 2026.
Autun
Open plus 2000 d’Autun
Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
AUTUN… ÊTES-VOUS PRÊTS ?!
L’ Open Plus 2000 revient au Théâtre Romain d’Autun !
Du basket 3×3 national.
Des joueurs pros.
Des animations à gogo.
Dans l’un des plus beaux spots 3×3 de France.
Et ça se passe chez nous à Autun !
On compte sur vous pour faire vibrer le théâtre romain comme jamais ! Qui sera là pour représenter Autun ? .
Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 33 32 11 augusteevents3@gmail.com
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English : Open plus 2000 d’Autun
L’événement Open plus 2000 d’Autun Autun a été mis à jour le 2026-06-01 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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