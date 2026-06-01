Visite libre du Jardin vagabond, Le jardin vagabond, Autun

Visite libre du Jardin vagabond 5 – 7 juin Le jardin vagabond Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Les trésors du Jardin vagabond ne s’offrent pas tous spontanément au regard. Il faut déambuler, oser s’aventurer dans les coins d’ombre, s’immiscer ici ou là pour découvrir et avoir des points de vue différents sur le jardin.

C’est un espace de contrastes. L’ordre et le désordre se partagent le jardin, les plantes assignées à résidence côtoient celles qui sont livrées à elles-mêmes ; l’immobilité des pierres veille sur le mouvement des végétaux et des insectes ; la permanence minérale dialogue avec l’éphémère du vivant.

Le jardin vagabond est le résultat de 40 années de soins et d’amour portés aux plantes et aux arbres par Christian et Jacqueline. C’est un jardin nourricier autant que d’agrément. Il propose à la découverte une architecture singulière, des espèces végétales communes, mais aussi quelques spécimens plus rares, et des décors de céramique.

Christian, plasticien, vous ouvrira son atelier et présentera son travail sous forme d’une exposition La curiosité n’est pas un vilain défaut.

Le jardin vagabond 9 allée de la Liberté. 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 87 39 66 12 Le jardin vagabond est un jardin privé, un jardin d’artiste, comme un cabinet de curiosités, où le végétal (plantes potagères et ornementales) se mêle aux éléments minéraux (pierres, céramiques, mosaïques). C’est un jardin plein de surprises. parking sur place.

Les trésors du Jardin vagabond ne s’offrent pas tous spontanément au regard. Il faut déambuler, oser s’aventurer dans les coins d’ombre, s’immiscer ici ou là pour découvrir et avoir des points de vue…

© C.-J. Dejeux