Les rendez vous aux jardin visite libre du Jardin vagabond Chez Christian et Jacqueline Autun
Les rendez vous aux jardin visite libre du Jardin vagabond Chez Christian et Jacqueline Autun vendredi 5 juin 2026.
Autun
Les rendez vous aux jardin visite libre du Jardin vagabond
Chez Christian et Jacqueline 9, Allée de la liberté Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 17:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Les trésors du Jardin vagabond ne s’offrent pas tous spontanément au regard. Il faut déambuler, oser s’aventurer dans les coins d’ombre, s’immiscer ici ou là pour découvrir et avoir des points de vue différents sur le jardin.
C’est un espace de contrastes. L’ordre et le désordre se partagent le jardin, les plantes assignées à résidence côtoient celles qui sont livrées à elles-mêmes ; l’immobilité des pierres veille sur le mouvement des végétaux et des insectes ; la permanence minérale dialogue avec l’éphémère du vivant.
Le jardin vagabond est le résultat de 40 années de soins et d’amour portés aux plantes et aux arbres par Christian et Jacqueline. C’est un jardin nourricier autant que d’agrément. Il propose à la découverte une architecture singulière, des espèces végétales communes, mais aussi quelques spécimens plus rares, et des décors de céramique.
Exposition de son travail La curiosité n’est pas un vilain défaut .
Attention, le vendredi après-midi est réservé à l’accueil des scolaires. .
Chez Christian et Jacqueline 9, Allée de la liberté Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 59 37
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English : Les rendez vous aux jardin visite libre du Jardin vagabond
L’événement Les rendez vous aux jardin visite libre du Jardin vagabond Autun a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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