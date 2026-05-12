Autun

Concert de musique classique orchestrale

Eglise Saint Jean Autun Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Un nouveau programme des œuvres de compositeurs associés à Leipzig vers la fin du XIXe siècle, centre de la musique européenne.

Greig: Suite pour cordes Du Temps de Holberg Op. 40

Félix Mendelssohn: Symphonie en ut mineur en un mouvement (MWV N 13)

Ethel Smyth: Suite for Strings (1888)

Dans une nouvelle version spécialement conçue pour l’orchestre par Andrew R. Aird .

Eglise Saint Jean Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 46 80 28

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English : Concert de musique classique orchestrale

L’événement Concert de musique classique orchestrale Autun a été mis à jour le 2026-05-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II