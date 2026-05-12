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Concert de musique classique orchestrale Autun

Concert de musique classique orchestrale Autun dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Eglise Saint Jean

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Autun

Concert de musique classique orchestrale

Eglise Saint Jean Autun Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Un nouveau programme des œuvres de compositeurs associés à Leipzig vers la fin du XIXe siècle, centre de la musique européenne.

Greig: Suite pour cordes Du Temps de Holberg Op. 40
Félix Mendelssohn: Symphonie en ut mineur en un mouvement (MWV N 13)
Ethel Smyth: Suite for Strings (1888)
Dans une nouvelle version spécialement conçue pour l’orchestre par Andrew R. Aird   .

Eglise Saint Jean Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 46 80 28 

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English : Concert de musique classique orchestrale

L’événement Concert de musique classique orchestrale Autun a été mis à jour le 2026-05-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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