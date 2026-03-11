Exposition au musée lapidaire Les pierres nous ont dit… Musée lapidaire Autun

Exposition au musée lapidaire Les pierres nous ont dit…

Musée lapidaire 10 Rue Saint-Nicolas Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-09-22 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25

Découvrez ou redécouvrez le jardin romantique du musée lapidaire mais aussi la nouvelle exposition qui s’installe

pour l’été. Avec sa création Les pierres nous ont dit… , l’artiste Maria Manuela donne vie aux colonnes, stèles et chapiteaux de ce musée caché dans la verdure. .

Musée lapidaire 10 Rue Saint-Nicolas Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition au musée lapidaire Les pierres nous ont dit…

L’événement Exposition au musée lapidaire Les pierres nous ont dit… Autun a été mis à jour le 2026-03-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)