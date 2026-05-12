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Entracte gourmand Espace Simone Veil Autun

Entracte gourmand Espace Simone Veil Autun vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Espace Simone Veil

Adresse : 21 rue du 11 novembre 1918

Ville : 71400 Autun

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Autun

Entracte gourmand

Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13

Les centres sociaux de la ville d’Autun et la Cie Arc en Scène vous proposent un entracte gourmand avec du théâtre, des repas et de la convivialité à l’Espace Simone Veil.
Au programme
– Les spectacles des ateliers de la Cie Arc en scène
– Une initiation au théâtre et au cirque
– Un goûter convivial avec des jeux
– Un repas partagé
Un atelier cuisine, ouvert à tous, est proposé la veille à l’Espace Simone Veil) pour préparer ensemble le goûter.   .

Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50  agathe.mouginot@autun.com

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English : Entracte gourmand

L’événement Entracte gourmand Autun a été mis à jour le 2026-05-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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