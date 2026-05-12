Entracte gourmand Espace Simone Veil Autun

Autun

Entracte gourmand

Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Les centres sociaux de la ville d’Autun et la Cie Arc en Scène vous proposent un entracte gourmand avec du théâtre, des repas et de la convivialité à l’Espace Simone Veil.

Au programme

– Les spectacles des ateliers de la Cie Arc en scène

– Une initiation au théâtre et au cirque

– Un goûter convivial avec des jeux

– Un repas partagé

Un atelier cuisine, ouvert à tous, est proposé la veille à l’Espace Simone Veil) pour préparer ensemble le goûter. .

Espace Simone Veil 21 rue du 11 novembre 1918 Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 76 50 agathe.mouginot@autun.com

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English : Entracte gourmand

L’événement Entracte gourmand Autun a été mis à jour le 2026-05-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II