Petit train d’Autun 2026 Office de tourisme du Grand Autunois Morvan Autun
Petit train d’Autun 2026 Office de tourisme du Grand Autunois Morvan Autun samedi 20 juin 2026.
Petit train d’Autun 2026
Office de tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-20
Explorez Autun à bord du Petit Train touristique !
Embarquez pour une balade unique à la découverte de 2 000 ans d’histoire ! Confortablement installé, laissez-vous guider à travers les trésors d’Autun, ancienne cité impériale fondée par Auguste.
Admirez les monuments emblématiques qui font la richesse du patrimoine bourguignon le théâtre romain, la cathédrale Saint-Lazare, les remparts gallo-romains et bien d’autres sites incontournables. Une visite immersive et accessible à tous, idéale pour explorer la ville sans effort tout en plongeant dans son histoire fascinante.
Une expérience conviviale entre patrimoine et découverte !
Lors des soirées de spectacle Augustodunum, le tour de 17h00 sera réservé à la formule Visite + Billet spectacle. Cette formule est disponible sur la billetterie Augustodunum. .
Office de tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com
English : Petit train d’Autun 2026
German : Petit train d’Autun 2026
Italiano :
Espanol :
L’événement Petit train d’Autun 2026 Autun a été mis à jour le 2025-11-14 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II