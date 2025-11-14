Petit train d’Autun 2026 Office de tourisme du Grand Autunois Morvan Autun

Petit train d’Autun 2026

Office de tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-20

Explorez Autun à bord du Petit Train touristique !

Embarquez pour une balade unique à la découverte de 2 000 ans d’histoire ! Confortablement installé, laissez-vous guider à travers les trésors d’Autun, ancienne cité impériale fondée par Auguste.

Admirez les monuments emblématiques qui font la richesse du patrimoine bourguignon le théâtre romain, la cathédrale Saint-Lazare, les remparts gallo-romains et bien d’autres sites incontournables. Une visite immersive et accessible à tous, idéale pour explorer la ville sans effort tout en plongeant dans son histoire fascinante.

Une expérience conviviale entre patrimoine et découverte !

Lors des soirées de spectacle Augustodunum, le tour de 17h00 sera réservé à la formule Visite + Billet spectacle. Cette formule est disponible sur la billetterie Augustodunum. .

Office de tourisme du Grand Autunois Morvan 13 Rue du Général André Demetz Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

