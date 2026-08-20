Biennale du livre contemporain, Médiathèque André Malraux, Maisons-Alfort

Informations pratiques

Biennale du livre contemporain Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque André Malraux Val-de-Marne

Gratuit, sur réservation. Visite limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Les femmes à l’honneur de la Biennale du livre contemporain

Exposition itinérante (Colombie, Venezuela, France et Allemagne), la Biennale du livre contemporain fait une halte, du 15 juillet au 10 octobre 2026, à la médiathèque André Malraux de Maisons-Alfort. Pour sa quatrième édition, la Biennale a choisi le thème des « Femmes », un sujet qu’elle juge « nécessaire et urgent ». Pour Franklin Arellano, commissaire de l’événement, « la Biennale du Livre 2026 ne se limite pas à une exposition : elle appelle à un débat nécessaire et profondément humain. À travers elle, nous souhaitons en effet explorer comment les pratiques artistiques issues de l’édition parviennent à saisir l’essence de ce que signifie être créateur aujourd’hui. Ce projet est donc une invitation à confronter un univers d’idées, de visions, d’images et de sensations qui, en s’entrelaçant, nous permettent de tracer un profil dynamique et essentiel : la diversité inépuisable du sujet féminin. »

Des livres vivants et expérimentaux

Si la photographie dominait l’exposition en 2024, les arts dits plastiques sont mis à l’honneur dans cette nouvelle édition de la Biennale. Le découpage, le collage et la peinture sont les moyens d’expression privilégiés par les artistes retenus cette année. « Notre sélection s’éloigne de la notion rigide du livre pour embrasser des formats vivants et expérimentaux. Nous nous intéressons aux expressions qui ont émergé de l’autonomie et de la nécessité de raconter ses propres histoires : de l’auto-publication et l’auto-édition, au fanzine et aux assemblages faits main », explique Franklin Arellano. De fait, s’agissant d’une biennale consacrée au « livre », le livre d’artiste constitue le cœur de l’exposition. Envisagé comme support de création, unique et original, le livre d’artiste se distingue du livre classique par les moyens souvent modestes qu’il utilise, loin de l’industrie éditoriale, comme par sa volonté d’intervenir dans le champ des idées.

REP, portraits de femmes devenues des légendes noires

Pour son étape à Maisons-Alfort, la Biennale du livre a invité Szab Kariko à exposer. Designer graphique, illustrateur et directeur artistique, Szab Kariko développe depuis près de 20 ans une pratique ancrée dans la création visuelle, l’édition et la narration graphique. Engagé sur les questions de société, l’auteur maisonnais collabore régulièrement avec des organisations non gouvernementales afin, par exemple, de promouvoir l’égalité entre les sexes. C’est le sens de son dernier projet, intitulé REP – Rumeurs, Énigmes, Postérité. Ce projet, qui a donné naissance à un livre, met en lumière 50 femmes engagées et indépendantes, dont certaines sont devenues des légendes noires, enfermées dans des caricatures simplificatrices, dont Victoria Woodhull, Sor Juana Inès de la Cruz, Zelda Fitzgerald, Bertha von Suttner, Dian Fossey, Wang Zhenyi, Katherine Johnson, Ada Lovelace, Tu Youyou, Funmilayo Ransome-Kuti, Malala Youssafzai et Malintzin

Médiathèque André Malraux 4 rue Albert Camus 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Les Juilliottes Val-de-Marne Île-de-France +33 1 43 76 30 77 https://bibliotheques.maisons-alfort.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0143763077 »}] Inaugurée en 1976, la médiathèque André Malraux fait partie d’un important réseau de médiathèques municipales à Maisons-Alfort, composé de trois établissements et d’un bibliobus. Accessibles gratuitement, les médiathèques conservent plus de 190 000 documents (livres, magazines, DVD et CD), empruntables gratuitement par les personnes qui résident, travaillent ou étudient à Maisons-Alfort. Chaque année, la médiathèque André Malraux présente une programmation culturelle riche et variée, avec des expositions artistiques, des concerts, des conférences, des cafés littéraires, des projections, des spectacles et des lectures jeunesse, mais aussi des ateliers numériques et des clubs de lecture pour les enfants et les adolescents. Située à proximité des autoroutes A4 et A86, la médiathèque André Malraux est facilement accessible en transports, par la ligne 8 du métro parisien, (station Maisons-Alfort – Les Juilliottes), les bus 104 et 217 (arrêt Les Juilliottes – Métro) et la la ligne D du RER (station Maisons-Alfort – Alfortville).

Biblis en folie 2026

©Médiathèque André Malraux