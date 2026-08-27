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AGENDA · Claret

Biennale du Verre Salle polyvalente Claret

samedi 3 octobre 2026 · Salle polyvalente · Claret

Biennale du Verre Salle polyvalente Claret

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Avenue du Nouveau Monde
Ville
34270 Claret
Département
Hérault
Tarif

Claret

Biennale du Verre

Salle polyvalente Avenue du Nouveau Monde Claret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04

Le temps d’un week-end, Claret célèbre le verre sous toutes ses formes à l’occasion de la 3e Biennale du Verre, au cœur du mythique Chemin des verriers.
Les 3 et 4 octobre 2026, la 3e Biennale du Verre réunira à Claret 20 artistes verriers venus de France et d’ailleurs. Soufflage, vitrail, sculpture, fusing ou encore thermoformage permettront de découvrir toute la richesse de la création verrière contemporaine. Cette édition mettra à l’honneur Marisa et Alain Begou, couple d’artistes reconnu pour ses œuvres poétiques mêlant maîtrise du verre soufflé et inspiration puisée dans la nature.   .

Salle polyvalente Avenue du Nouveau Monde Claret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 17 00 

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English :

For a weekend, Claret celebrates glass in all its forms during the 3rd Glass Biennale, at the heart of the mythical Glassmaker’s Path.

L’événement Biennale du Verre Claret a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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