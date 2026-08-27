AGENDA · Claret
Les Superbes Claret
jeudi 17 décembre 2026 · Claret
Informations pratiques
Claret
Les Superbes
Salle polyvalente Claret Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 19:00:00
fin : 2026-12-17 19:45:00
Date(s) :
2026-12-17
Mise en jeu des apparences
Sur le catwalk, les corps et les récits s’affirment Les Superbes transforme le regard sur soi et celui des autres en un geste de puissance et de liberté. .
Salle polyvalente Claret 34270 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org
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English :
Putting appearances into play
L’événement Les Superbes Claret a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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