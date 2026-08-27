Informations pratiques

Claret

Les Superbes

Salle polyvalente Claret Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 19:00:00

fin : 2026-12-17 19:45:00

Date(s) :

2026-12-17

Mise en jeu des apparences

Sur le catwalk, les corps et les récits s’affirment Les Superbes transforme le regard sur soi et celui des autres en un geste de puissance et de liberté. .

Salle polyvalente Claret 34270 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

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English :

Putting appearances into play

L’événement Les Superbes Claret a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup