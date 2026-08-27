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AGENDA · Claret

Les Superbes Claret

jeudi 17 décembre 2026 · Claret

Les Superbes Claret

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
34270 Claret
Département
Hérault
Tarif
0 0

Claret

Les Superbes

Salle polyvalente Claret Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 19:00:00
fin : 2026-12-17 19:45:00

Date(s) :
2026-12-17

Mise en jeu des apparences
Sur le catwalk, les corps et les récits s’affirment Les Superbes transforme le regard sur soi et celui des autres en un geste de puissance et de liberté.   .

Salle polyvalente Claret 34270 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09  contact@melandosaison.org

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English :

Putting appearances into play

L’événement Les Superbes Claret a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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