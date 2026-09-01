Bientôt la Vague ? — Exposition-spectacle Espace Armorica Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Bientôt la Vague ? — Exposition-spectacle

Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Communauté de Communes du Pays des Abers accueille Bientôt la Vague ? , une exposition-spectacle de la compagnie Le héron à deux becs qui interroge, avec sensibilité et humour, notre rapport à la montée des eaux et au changement climatique.

Une soirée en deux temps

Ingénieur hydraulicien devenu comédien, Marc Messager a conçu ce projet à la croisée de deux mondes la science de l’eau et l’art. Bientôt la Vague ? se déroule en deux temps.

À 19h, une exposition propose au public de se familiariser avec les notions d’aléas climatiques, de submersion et d’inondation, à travers panneaux pédagogiques et données scientifiques, dans une approche volontairement dénuée de toute forme d’éco-anxiété.

À 20h, place au spectacle Quand viendra la vague , d’après le texte d’Alice Zeniter (Prix Goncourt des lycéens 2017). Mateo et Letizia, un couple parti vivre dans une ancienne bergerie, y reviennent malgré la montée des eaux qui se profile. Ensemble, ils devront choisir, avec humour et gravité, qui pourra rester avec eux sur leur île en attendant la vague.

Un moment de théâtre, de musique et d’arts plastiques qui invite à penser autrement l’adaptation de nos territoires face au changement climatique.

Infos pratiques

Durée 1h10 (exposition 20 min + spectacle 50 min)

Vous pouvez assister uniquement à l’exposition (19h), uniquement au spectacle (20h), ou enchaîner les deux pour une soirée complète. .

Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 66 00

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English :

L’événement Bientôt la Vague ? — Exposition-spectacle Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DES ABERS