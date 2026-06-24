Fête des goémoniers Sur les dunes de Penn Enez Plouguerneau dimanche 23 août 2026.

Plouguerneau

Fête des goémoniers

Sur les dunes de Penn Enez Korejou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Depuis plus de quarante ans, les bénévoles de l’association Karreg-hir se rassemblent sur les dunes de Penn-Enez (Koréjou) et dans la grève pour une reconstitution du métier de goémoniers des années 1920-1950.

Au programme

– Démonstrations des gestes ancestraux des goémoniers déchargement de bateaux traditionnels, transport (charrette et civière), brûlage dans les fours à goémon

– Conférence et dédicace de Catherine Flohic autour de son travail sur le livre Les algues en questions (14h30 à 15h30)

– Stand pédagogique pour les enfants pour tout comprendre sur les algues

– Démonstration et concours de Godille à partir de 17h00 dañs round

– Dégustation de produits locaux à base d’algues

– Buvette et petite restauration crêpes, frites et glaces ! .

Sur les dunes de Penn Enez Korejou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18

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English :

L’événement Fête des goémoniers Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS