Fête des goémoniers Sur les dunes de Penn Enez Plouguerneau
Fête des goémoniers Sur les dunes de Penn Enez Plouguerneau dimanche 23 août 2026.
Plouguerneau
Fête des goémoniers
Sur les dunes de Penn Enez Korejou Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Depuis plus de quarante ans, les bénévoles de l’association Karreg-hir se rassemblent sur les dunes de Penn-Enez (Koréjou) et dans la grève pour une reconstitution du métier de goémoniers des années 1920-1950.
Au programme
– Démonstrations des gestes ancestraux des goémoniers déchargement de bateaux traditionnels, transport (charrette et civière), brûlage dans les fours à goémon
– Conférence et dédicace de Catherine Flohic autour de son travail sur le livre Les algues en questions (14h30 à 15h30)
– Stand pédagogique pour les enfants pour tout comprendre sur les algues
– Démonstration et concours de Godille à partir de 17h00 dañs round
– Dégustation de produits locaux à base d’algues
– Buvette et petite restauration crêpes, frites et glaces ! .
Sur les dunes de Penn Enez Korejou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18
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English :
L’événement Fête des goémoniers Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS
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