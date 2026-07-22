Spectacle L’île aux légumes Espace Armorica Plouguerneau
mardi 28 juillet 2026 · Espace Armorica · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Spectacle L’île aux légumes
Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Spectacle jeune public par Ar Vro Bagan.
Il était une fois, une belle île en Bretagne. Les gens y étaient très riches. Ils cultivaient des légumes dans une terre fructueuse et gagnaient beaucoup d’argent en les vendant.
Jusqu’au jour où l’île fut envahie par des lapins qui dévastèrent les cultures, dévorant tous les légumes. Les paysans, ruinés, essayèrent par différents moyens de se débarrasser des lapins, en vain. Ils proposèrent alors mille pièces d’or à qui chasserait les animaux…
C’est alors que se présenta une joueuse de flûte qui, de par ses mélodies envoûtantes, entraîna les rongeurs hors de l’île.
Les légumes recommencèrent à pousser et les habitants, délivrés, redevinrent riches, orgueilleux et méprisants envers les pauvres et les étrangers. Quelques temps après, la joueuse de flûte se présenta pour réclamer son dû… .
Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 50 06
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English :
L’événement Spectacle L’île aux légumes Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT PAYS DES ABERS
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