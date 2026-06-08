Balade patrimoine goémonier d’hier et d’aujourd’hui Centre ALGAE Plouguerneau

Plouguerneau

Balade patrimoine goémonier d’hier et d’aujourd’hui

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Sur la dune de Penn Enez au Koréjou, plongez dans l’histoire goémonière d’hier et d’aujourd’hui à travers une balade patrimoine autour des outils, des fours ou encore des bateaux goémoniers…

Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur la dune.

Inscription via le lien suivant

https://www.algae.bzh/animations/balade-patrimoine-23-juillet-2026-dn9rf .

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18

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English :

L’événement Balade patrimoine goémonier d’hier et d’aujourd’hui Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT PAYS DES ABERS