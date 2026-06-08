Balade patrimoine goémonier d’hier et d’aujourd’hui Centre ALGAE Plouguerneau
Balade patrimoine goémonier d’hier et d’aujourd’hui Centre ALGAE Plouguerneau jeudi 23 juillet 2026.
Plouguerneau
Balade patrimoine goémonier d’hier et d’aujourd’hui
Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Sur la dune de Penn Enez au Koréjou, plongez dans l’histoire goémonière d’hier et d’aujourd’hui à travers une balade patrimoine autour des outils, des fours ou encore des bateaux goémoniers…
Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur la dune.
Inscription via le lien suivant
https://www.algae.bzh/animations/balade-patrimoine-23-juillet-2026-dn9rf .
Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18
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English :
L’événement Balade patrimoine goémonier d’hier et d’aujourd’hui Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-03 par OT PAYS DES ABERS
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