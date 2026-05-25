Les Jeudis de la Magie Espace Armorica Plouguerneau

Plouguerneau

Les Jeudis de la Magie

Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La soirée débute par une plongée dans l’histoire de la magie. Puis un magicien-conteur joue avec les secrets des magiciens dans le cabinet de curiosités des illusions. Certains soirs, le public est invité à apprendre un tour de cartes à emporter chez soi comme un trésor.

Deux jeudis exceptionnels accueilleront Le Comptoir des Illusions , une création originale réunissant trois comédiens-magiciens pour une expérience aussi troublante que jubilatoire au théâtre de l’Armorica. Création 2026

Spectacle tout public, à partir de 7 ans. .

Espace Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 23 04 32 10

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English :

L’événement Les Jeudis de la Magie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS