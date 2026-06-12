Visite guidée de l’enclos dédié à Notre Dame du Val (Chapelle du Traon) Plouguerneau
Visite guidée de l’enclos dédié à Notre Dame du Val (Chapelle du Traon) Plouguerneau jeudi 9 juillet 2026.
Plouguerneau
Visite guidée de l’enclos dédié à Notre Dame du Val (Chapelle du Traon)
Devant la chapelle Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Un enclos ouvert avec sa porte monumentale (XVIIIème siècle), son calvaire (1511), sa chapelle (XVIème siècle), ses vitraux et statues, sa fontaine dans son environnement de verdure au bord d’un ruisseau. Un lieu de paix et de méditation.
Sur inscription à l’Office de Tourisme. .
Devant la chapelle Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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English :
L’événement Visite guidée de l’enclos dédié à Notre Dame du Val (Chapelle du Traon) Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT PAYS DES ABERS
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