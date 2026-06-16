Horaires d’été de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Horaires d’été de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mardi 7 juillet 2026.
Plouguerneau
Horaires d’été de la médiathèque
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Mardi 10 h-12 h 30 et 15 h 30-19 h. Mercredi 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h. Jeudi 10 h-12 h 30. Vendredi 15 h 30-19 h. Samedi 10 h-12 h 30. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Horaires d’été de la médiathèque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT PAYS DES ABERS
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