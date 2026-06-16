Horaires d’été de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mardi 7 juillet 2026.

Plouguerneau

Horaires d’été de la médiathèque

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Mardi 10 h-12 h 30 et 15 h 30-19 h. Mercredi 10 h-12 h 30 et 14 h-19 h. Jeudi 10 h-12 h 30. Vendredi 15 h 30-19 h. Samedi 10 h-12 h 30. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement Horaires d’été de la médiathèque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT PAYS DES ABERS