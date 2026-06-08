Stage de théâtre Staj C’hoariva Zone Artisanale du Hellez Plouguerneau

Plouguerneau

Stage de théâtre Staj C’hoariva

Zone Artisanale du Hellez 95 Hellez Tosta Théâtre Ar Vro Bagan Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Ar Vro Bagan propose sur quatre jours un stage de théâtre pour enfants de 6 à 14 ans. Le stage se conclut par une représentation sur scène devant les parents et amis. En breton de 10h30 à 12h En français de 14h à 15h30. Sur inscription uniquement ! .

Zone Artisanale du Hellez 95 Hellez Tosta Théâtre Ar Vro Bagan Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 38 04 50 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de théâtre Staj C’hoariva Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT PAYS DES ABERS