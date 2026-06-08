Stage de théâtre Staj C’hoariva Zone Artisanale du Hellez Plouguerneau
Stage de théâtre Staj C’hoariva Zone Artisanale du Hellez Plouguerneau lundi 6 juillet 2026.
Plouguerneau
Stage de théâtre Staj C’hoariva
Zone Artisanale du Hellez 95 Hellez Tosta Théâtre Ar Vro Bagan Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Ar Vro Bagan propose sur quatre jours un stage de théâtre pour enfants de 6 à 14 ans. Le stage se conclut par une représentation sur scène devant les parents et amis. En breton de 10h30 à 12h En français de 14h à 15h30. Sur inscription uniquement ! .
Zone Artisanale du Hellez 95 Hellez Tosta Théâtre Ar Vro Bagan Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 38 04 50 06
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English :
L’événement Stage de théâtre Staj C’hoariva Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-08 par OT PAYS DES ABERS
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