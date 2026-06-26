Rallye vélo Salle Louis Le Gall Plouguerneau
Rallye vélo Salle Louis Le Gall Plouguerneau dimanche 5 juillet 2026.
Plouguerneau
Rallye vélo
Salle Louis Le Gall Le Grouaneg Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Des énigmes pour trouver les étapes, des découvertes d’endroits insolites sur Plouguerneau, des jeux, un barbecue le midi et un buffet le soir avec annonces des résultats.
Découverte, convivialité, bonne humeur seront au rendez-vous.
Inscriptions de 10h à 11h salle Louis le Gall. Ouvert à tous. .
Salle Louis Le Gall Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 80 33 39 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rallye vélo Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 30 juin 2026
- BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 30 juin 2026
- BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau 30 juin 2026
- Balade sonore et initiation Qi Gong Espace de vie sociale Plouguerneau 1 juillet 2026
- Coup de pouce numérique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 1 juillet 2026