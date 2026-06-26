Rallye vélo Salle Louis Le Gall Plouguerneau

Plouguerneau

Rallye vélo

Salle Louis Le Gall Le Grouaneg Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Des énigmes pour trouver les étapes, des découvertes d’endroits insolites sur Plouguerneau, des jeux, un barbecue le midi et un buffet le soir avec annonces des résultats.

Découverte, convivialité, bonne humeur seront au rendez-vous.

Inscriptions de 10h à 11h salle Louis le Gall. Ouvert à tous. .

Salle Louis Le Gall Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 80 33 39 53

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English :

L’événement Rallye vélo Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS