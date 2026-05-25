Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

Des histoires et ton goûter…

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Avant de partir de la maison le matin, n’oublie pas de glisser ton goûter dans ton sac. Comme ça, à 16h30, une fois la journée d’école terminée, viens à la médiathèque partager des histoires en même temps que ton goûter avec les autres écoliers. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement Des histoires et ton goûter… Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS