Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mardi 30 juin 2026.
Plouguerneau
Des histoires et ton goûter…
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Avant de partir de la maison le matin, n’oublie pas de glisser ton goûter dans ton sac. Comme ça, à 16h30, une fois la journée d’école terminée, viens à la médiathèque partager des histoires en même temps que ton goûter avec les autres écoliers. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Des histoires et ton goûter… Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
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