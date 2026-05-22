Journal du renard Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Journal du renard Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 24 juin 2026.
Plouguerneau
Journal du renard
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Le comité de rédaction se retrouve avec Brigitte, toutes les semaines pour une nouvelle année et des nouveaux numéros, pour le plaisir de tous, journalistes et lecteurs. L’atelier se déroulera les mercredis après-midi.
Même s’ils ne sont encore jamais venus, il n’est pas trop tard pour commencer. Bienvenue aux enfants. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Journal du renard Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PAYS DES ABERS
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