Plouguerneau

Fête de la musique

Place de l’Europe Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous au cœur du bourg pour une soirée festive et conviviale ! Danses et concerts rythmeront cette soirée festive et conviviale, pour célébrer l’arrivée de l’été. .

Place de l’Europe Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 71 06

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English :

L’événement Fête de la musique Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS