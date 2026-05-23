Fête de la musique Plouguerneau
Fête de la musique Plouguerneau vendredi 19 juin 2026.
Plouguerneau
Fête de la musique
Place de l’Europe Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous au cœur du bourg pour une soirée festive et conviviale ! Danses et concerts rythmeront cette soirée festive et conviviale, pour célébrer l’arrivée de l’été. .
Place de l’Europe Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 71 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Coup de pouce numérique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 27 mai 2026
- La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 27 mai 2026
- Journal du renard Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 27 mai 2026
- Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau 29 mai 2026
- Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026