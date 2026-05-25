La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Rim’En’Wrac’h c’est un duo (Cédric Gruénais à la guitare et Nicole Hugues-Herry au chant) ou un trio quand vient s’ajouter la flûte traversière de Camille Rouchouse. Leur répertoire: la chanson française avec une petite incursion vers les Etats-Unis. Leur leit-motiv le plaisir. De jouer, de chanter leurs propres mélodies ou celles des autres. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS