La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 24 juin 2026.
Plouguerneau
La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Rim’En’Wrac’h c’est un duo (Cédric Gruénais à la guitare et Nicole Hugues-Herry au chant) ou un trio quand vient s’ajouter la flûte traversière de Camille Rouchouse. Leur répertoire: la chanson française avec une petite incursion vers les Etats-Unis. Leur leit-motiv le plaisir. De jouer, de chanter leurs propres mélodies ou celles des autres. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement La Zicotek invite Rim’En’Wrac’h Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
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