Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg Le Grouaneg Plouguerneau
Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg Le Grouaneg Plouguerneau mercredi 17 juin 2026.
Plouguerneau
Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg
Le Grouaneg Devant l’église Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:45:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12
Visite guidée pendant 1h15 environ, avec Marcel Castel. Ensemble complet représentatif des enclos du Léon avec mur d’enceinte, porche sud, ossuaire, fontaine et une église, joyau gothique des XIVe et début XVIe siècles. Statues anciennes, lambris peints, vestiges d’anciens vitraux, vitraux contemporains de Max Ingrand.
Sans inscription. .
Le Grouaneg Devant l’église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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L’événement Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DES ABERS
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