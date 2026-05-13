Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg Le Grouaneg Plouguerneau

Plouguerneau

Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg

Le Grouaneg Devant l’église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:45:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Visite guidée pendant 1h15 environ, avec Marcel Castel. Ensemble complet représentatif des enclos du Léon avec mur d’enceinte, porche sud, ossuaire, fontaine et une église, joyau gothique des XIVe et début XVIe siècles. Statues anciennes, lambris peints, vestiges d’anciens vitraux, vitraux contemporains de Max Ingrand.

Sans inscription. .

Le Grouaneg Devant l’église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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L’événement Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-13 par OT PAYS DES ABERS