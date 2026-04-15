La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

La Zicotek prêt d’instruments de musique

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 19:00:00

Date(s) :

2026-05-27

La Zicotek tous les mercredis découverte et prise en main d’un instrument de musique.

Envie d’apprendre à jouer d’un instrument ? Remise à niveau après quelques années d’arrêt ? Ou simple découverte ? Empruntez gratuitement des instruments de musique à la médiathèque, comme si vous empruntiez un livre !

Chaque instrument est empruntable sous forme de pack contenant ses accessoires et une méthode d’apprentissage. L’emprunt d’un instrument est ouvert gratuitement à tous les abonnés de la bibliothèque. Il est soumis à la signature de la charte de prêt plaçant l’instrument sous la responsabilité de l’emprunteur ou du responsable légal pour les mineurs.

– Une guitare acoustique folk (Housse, accordeur, médiators, sangle, stand et une méthode d’apprentissage)

– Une guitare électrique (Housse, accordeur, médiators, sangle, stand, ampli-casque, ampli, câble, casque et une méthode d’apprentissage)

– Une guitare classique ¾ (enfant 8/14 ans) (Housse, accordeur, médiators, sangle, stand, repose pied et une méthode d’apprentissage)

– Un cajon (House et une méthode d’apprentissage)

– Un trombone P bone en plastique (Housse et méthode d’apprentissage)

– Un saxophone J Sax Nuvo en plastique (Housse et méthode d’apprentissage)

– Un piano numérique (Housse et méthode d’apprentissage)

Ces instruments sont prêtés par la Bibliothèque du Finistère. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English : La Zicotek prêt d’instruments de musique

L’événement La Zicotek prêt d’instruments de musique Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS